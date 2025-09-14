Violencia digital existe y daña vidas

El incremento de casos de violencia digital es cada vez más constante, un tipo de comportamiento que no es denunciado pero tiene muchas formas de lesionar la vida de una persona, incluso llegar al extremo de atentar contra ella.

De acuerdo con la presidenta del Colectivo Estatal Juvenil 50 más uno, Pilar Zenteno, este tema se ha hecho más visible y se ha ido “normalizando”; al no haber una denuncia se cree que no existe o que se está omitiendo.

Esta forma de violencia puede suceder a cualquier edad, sobre todo en adolescentes y jóvenes. Ejemplificó la filtración de fotos íntimas de una persona, a pesar de que esta acción ya está penada.

Alguna de las consecuencias que puede desencadenar la violencia digital es llevar a una persona a atentar contra a su vida, afectar su reputación o dañar a una familia.

“Desde una cuenta falsa de cualquier red social se puede emitir un comentario y se puede afectar en muchos aspectos la vida de una persona”, condenó la líder juvenil.

Orientación

Pilar Zenteno apuntó que hay muchas herramientas protegen de la violencia digital tanto a mujeres como a cualquier ciudadano, pero no son utilizadas ya que se desconoce cómo realizar la denuncia.

Explicó que el primer paso es acudir a la policía cibernética, ahí se levanta la primera denuncia y ellos te dirigen con las autoridades para darle continuidad al caso.

Finalmente abundó que como colectiva juvenil en situaciones como estas pueden funcionar como un enlace con las fiscalías correspondientes, para que se lleve a cabo la investigación y se se encuentre a los culpables

“Nos pueden encontrar en arroba 50 más uno juvenil Chiapas y desde ahí nos pueden escribir, siempre estamos atentos a todos los mensajes que nos llegan para poder acompañarlas en estos procesos que sabemos que son muy difíciles”, puntualizó.