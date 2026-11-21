En el marco del Día Internacional del Hombre, el grupo académico de Estudios de Género del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) reiteró que la violencia es un componente estructural de las condiciones de vida de los varones en México, dónde los homicidios son la sexta causa de muerte entre el género.

Señalaron que, aunque las cifras de suicidios y accidentes entre masculinos es alarmante, pocas veces se aborda el tema como un problema de salud pública o de derechos humanos.

Estos casos, subrayaron, no son casos aislados, sino un patrón derivado de un modelo de masculinidad patriarcal. Explicaron que frases como “los hombres no lloran”, “los hombres piensan con la cabeza, las mujeres con el corazón” o “los hombres son infieles por naturaleza” dan contenido a formas de comportamiento de como ser un varón.

Sin embargo, cuando estas exigencias no se cumplen, suelen culparse con severidad; mientras que la sociedad los descalifica o menosprecia, lo que termina teniendo un alto costo físico.

Entiendo que el modelo nace del sistema de opresión llamado patriarcado, el grupo académico indicó que “no se trata de culpar a hombres individuales, sino de entender una estructura que reproduce mandatos sobre lo que significa ser hombre y mujer en la sociedad”.

“El cambio —dijeron— exige confrontar la manera en la que fuimos criados y reconocer que los modelos hegemónicos de masculinidad no nos protegen, sino que nos limitan”.

De igual forma, aclararon que la transformación no sólo es individual, sino que requiere de la participación colectiva e institucional. En ese sentido, reconocieron que la legislación poco a poco refleja cambios necesarios, a través, por ejemplo, de la ampliación de las licencias de paternidad.