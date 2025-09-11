Violencia familiar: delito de mayor incidencia

La violencia familiar es el delito de mayor incidencia en las comunidades indígenas de Chiapas, delito en el que se encuentra trabajando la Fiscalía de Justicia Indígena que preside Lorenzo López Méndez.

En entrevista con integrantes del Grupo de Periodistas de San Cristóbal de Las Casas, el fiscal Lorenzo López Méndez, acompañado del subdirector de Investigación y Judicialización de San Cristóbal, Jorge Antonio Bautista Carpio, señaló que la mayor incidencia de delitos que atiende la instancia a su cargo son los relativos a la violencia familiar.

Los demás delitos son: amenazas, lesiones, homicidio, daños, violación, despojo, robo de vehículo, en ese orden.

Cero Corrupción

El fiscal de Justicia Indígena, Lorenzo López Méndez, comentó que su trabajo está enfocado de manera firme en reducir esa incidencia, bajo la premisa de Cero Corrupción y Cero Impunidad que impulsa la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que es un punto importante para reducir, prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Manifestó que ha sido la difusión del Decálogo Humanista que promueve el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, quien ha llevado este mensaje principalmente a los pueblos y comunidades indígenas.

Lorenzo López Méndez destacó que en las acciones que se han realizado, han podido ingresar a zonas a las que anteriormente no llegaba autoridad alguna, lo que ha redundado en un mejor desempeño del personal y en una mayor confianza de la ciudadanía para realizar sus denuncias.

En el encuentro se intercambiaron puntos de vista e información referente a la buena labor que ha venido desempeñando desde hace 10 meses al frente de dicha instancia, para procurar justicia a los pueblos originarios.