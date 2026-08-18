Violencia familiar y física, focos de atención

“La violencia familiar y física se mantiene como uno de los principales motivos por los que mujeres de Tuxtla Gutiérrez acuden al Módulo de Atención Inmediata para Mujeres en Situación de Riesgo (MAI), un espacio que ofrece atención psicológica, jurídica y médica a quienes enfrentan algún tipo de violencia”, así lo informó Paulina Belén Lázaro Trujillo, secretaria para la Igualdad de las Mujeres.

De acuerdo con la titular, el ayuntamiento mantiene un mapa de calor que permite identificar las zonas de la ciudad donde se requiere reforzar la atención.

Actualmente son 19 colonias consideradas prioritarias, aunque esta lista se encuentra en constante actualización.

Estrategia

Lázaro Trujillo explicó que el MAI forma parte de los mecanismos derivados de la Alerta de Violencia de Género, mediante los cuales se busca acercar servicios especializados a mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Destacó que una de las estrategias que ha permitido ampliar la atención son las brigadas en colonias, ya que permiten acercarse de forma directa a mujeres que, por diferentes circunstancias, no pueden salir de sus hogares para solicitar ayuda o incluso desconocen a qué instancia acudir.

Durante estos recorridos también pueden detectarse y canalizarse casos que de otra manera podrían permanecer sin atención.

Problemática estructural

Aunque el consumo de alcohol o las adicciones pueden estar presentes en algunos casos, la secretaria rechazó que estos factores sean considerados como la causa principal de la violencia contra las mujeres.

Explicó que en diversas situaciones los agresores presentan algún tipo de adicción, pero subrayó que la violencia es un problema estructural que no puede atribuirse únicamente al consumo de alcohol, por lo que las instituciones deben mantener acciones permanentes de prevención, atención y acompañamiento.

En este sentido, la estrategia municipal busca no solamente responder cuando una mujer llega a solicitar ayuda, sino también llevar los servicios hasta las colonias, identificar zonas de riesgo y facilitar que las víctimas puedan acceder a atención especializada.