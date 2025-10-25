Violencia vicaria por “influyente” ex-pareja

Con la voz quebrada, Carolina Ramayo Albores se presentó ante el plantón de Madres en Resistencia y acusó a su exesposo, Mauricio Orantes Pedrero, de ejercer violencia vicaria, valiéndose de su influencia política y económica para separarla de su hija y hostigar a toda su familia.

“Ya no sé más, ya no sé a dónde más acudir”, declaró Carolina, dirigiéndose directamente a la secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández Mora, para solicitar su intervención.

Señaló que Orantes Pedrero “siempre ha presumido gozar de excelentes relaciones políticas”, mencionando específicamente la protección que, según ella, recibe de familiares en cargos públicos como María Elena, consul de Houston; Yolanda Alfaro Pérez, titular del Centro Estatal de Prevención Social y Ana Cecilia Ortiz Farrera, directora de atención a grupos vulnerables en el DIF.

Engaños

Mauricio ya había sido detenido y estuvo en prisión, Carolina destacó que fue engañada por la madre de él, quien le hizo creer que Mauricio padecía una enfermedad incurable para que le otorgara el perdón legal.

“Fui engañada y le otorgué el perdón por su salud”, explicó, añadiendo que después la señora la amenazó, “me dijo que no iba a quedar ni un pedacito de mí”.

A pesar de un convenio de custodia compartida avalado por el Centros de Convivencia Familiar (Cecofan), Carolina asegura que su exesposo nunca ha cumplido, violando constantemente su derecho a convivir con su hija.

“Tardé un año sin verla. De ahí no me ha dejado maternar”, denunció, detallando que el 4 de mayo de 2024 le fue arrebatada la niña y solo pudo verla nuevamente el 18 de abril de 2025, para ser separada de ella otra vez hace dos semanas.

Nuevas acusaciones

Carolina destaca que hay nuevas acusaciones “con dolo, mala fe y perversión” por parte de Orantes Pedrero. Ahora, alega, sin presentar pruebas, que su hija está siendo abusada sexualmente por su hermano, Esteban Ramayo Albores.

“Todo esto está siendo inventado y manipulado para perjudicarme, continuando con la violencia en mi contra”, afirmó.

En su último recurso, Carolina hizo un llamado específico a la doctora Amanda Farfán, experta en justicia para adolescentes, para que “procure justicia a favor de mi persona y de mi hija” y realice una investigación imparcial y exhaustiva.

“Responsabilizo a todos estos funcionarios y en especial a Mauricio Orantes Pedrero de cualquier represalia en mi contra, de mi familia, sus bienes y mi propia vida”, sentenció, viviendo, según sus palabras, en un “miedo intenso” constante.