Violento incendio acaba con parcelas en Arriaga

Al menos tres parcelas fueron severamente dañadas por el fuego, los hechos ocurrieron a las once de la noche del pasado martes, así lo informó personal de Protección Civil, quienes tomaron fe de los hechos.

Los agraviados dijeron que sus parcelas están ubicadas en el tramo carretero Arriaga-La Sepultura, a la altura del ejido Lázaro Cárdenas. Fueron los mismos vecinos quienes alertaron del incidente a sus propietarios; sin embargo, cuando estos llegaron sus parcelas ya se habían consumido por el fuego, perdiendo también sus vacas y becerros, pues no lograron ponerse a salvo a pesar que reventaron todo el alambrado para poder escapar.

Los ganaderos afectados fueron los señores Leonardo de Paz Contreras, Octavio Trujillo Ortiz y Santiago Lorenzana Laguna y dieron a conocer que cada uno de ellos perdió al menos unas ocho hectáreas de parcela en donde también se les quemó alambres de púas, postes y huertas de mango.

Los ganaderos dijeron que hasta el momento desconocen cómo se originó el incendio, pero continúan con la preocupación de que este incidente se pueda volver a repetir, debido a que se han registrado fuertes vientos, los cuales pueden hacer que una pequeña flama se extienda hasta a salirse de control y afectar diversas parcelas.