Viridiana Figueroa se inscribe a interna

Ante cientos de ciudadanos, Viridiana Figueroa García anunció su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités por la Transformación y la Defensa de Soberanía de la Nación en Tapachula y convocó a edificar juntos un mejor futuro.

Durante su intervención aseguró que su participación desde diversas posiciones le ha permitido recorrer y conocer el territorio, sus rezagos, las necesidades de la gente y sus preocupaciones, estableciendo que “Tapachula merece seguir avanzando en el camino de la transformación”.

Unión

Ante el alcalde Yamil Melgar Bravo envió un mensaje de unidad y llamó a continuar fortaleciendo el movimiento de la transformación.

Hizo un amplio reconocimiento a Figueroa García, quien ha sido regidora y diputada local, además de haber ocupado diversos cargos en la administración municipal y estatal que le permiten tener cercanía con la gente.

Figueroa García hizo un amplio reconocimiento al trabajo de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien fortalece los espacios de participación de las mujeres.

En un abarrotado Lienzo Charro, con la presencia de liderazgos sociales, productivos, empresariales y políticos, dejó en claro que cualquiera que sea el resultado del proceso interno, “mi compromiso con Tapachula no comienza hoy y tampoco termina aquí, porque esta tierra es mi origen, es mi historia y es parte de todo lo que soy”.