Virus coxsackie genera alarma en la población

La presencia del virus del coxsackie, conocido como enfermedad de “manos, pies y boca”, ha generado alarma entre la población, sobre todo en los padres de familia, por lo que la Secretaría de Salud y directores de escuelas acordaron implementar medidas preventivas, como la instalación de filtros de revisión en los planteles, que permita evitar su propagación.

El jefe del Departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria VII, Erik Rizo Ramírez, informó que en los municipios de la región fronteriza se han reportado casos en 11 escuelas, descartando que esté en riesgo la vida de los niños.

“El virus coxsackie no representa un riesgo mortal, sin embargo, se exhorta a padres y madres de familia a reforzar las medidas de prevención en casa, revisando las manos, pies y boca de sus hijos de manera regular”, explicó.

Por ello, se realizan reuniones con directivos de las escuelas de la región del Soconusco, con quienes se está reforzando las medidas de higiene para prevenir el contagio.