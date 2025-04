Visibiliza IEPC test para ubicar violencia política

El IEPC ha sancionado en diferentes ocasiones a personas con antecedentes de violencia. Diego Pérez / CP

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) visibilizó un test para ubicar posibles conductas de violencia política, por lo que, de ser así, piden acercarse a dicha institución autónoma para atender el caso.

El IEPC inicia el test con la pregunta: La acción que me afecta, ¿se dirige a mí por ser mujer? Sumando a otra, ¿restringe mi participación en la toma de decisiones?

El test avanza con los siguientes cuestionamientos: ¿No me convocan a las actividades o me ocultan información que debo saber por el cargo que desarrollo? ¿Sucede durante mi candidatura o el ejercicio de mi cargo público? ¿Me impide el acceso a los recursos materiales, humanos o económicos que me deben dar para el ejercicio de mi cargo? La institución pidió a las mujeres que hayan respondido sí a alguna de las preguntas anteriores, exponer el problema porque ello indica que seas víctima de violencia política en razón de género.

Consecuencias

En Chiapas, la violencia política en razón de género está tipificada como un delito grave, con sanciones que incluyen prisión, multas y la suspensión de derechos político-electorales.

La reforma electoral de 2020, en Chiapas, establece que quienes cometan violencia política en razón de género pueden enfrentar penas de prisión de hasta 10 años, además de la suspensión de sus derechos político-electorales.

El incumplimiento de sentencias dictadas por el Tribunal Electoral puede resultar en sanciones que van desde multas, hasta por mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como inhabilitación para desempeñar cargos públicos y prisión.

El Instituto ha impuesto sanciones a partidos políticos y funcionarios por conductas de violencia política. Por ejemplo, en 2019, el PRI fue multado con más de 385 mil pesos por asignar regidurías de manera discriminatoria, afectando a candidatas mujeres.

Además, se ha sancionado a ex presidentes municipales por actos de violencia política, ordenando la pérdida de la presunción del modo honesto de vivir y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE.

Casos recientes

Entre 2021 y 2024, el IEPC de Chiapas ha registrado al menos 22 casos de violencia política en razón de género, con 17 sancionados. Las denuncias han involucrado a funcionarios de presidencias municipales y regidurías, reflejando la persistencia de este problema en el ámbito político local. Estas medidas buscan garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales sin ser objeto de violencia o discriminación.