Visibilizan importancia de humedales de Chiapas

En el marco del Día Mundial de los Humedales, conmemorado cada 2 de febrero, se inauguró la exposición “Humedales de Chiapas, ecosistemas que dan vida” en el Museo Botánico Dr. Faustino Miranda. Daniel Pineda Vera, expositor, explicó que la muestra busca dar a conocer la diversidad y valor de estos ecosistemas en la entidad.

Pineda Vera enfatizó que la exposición se realiza en el contexto del Convenio de Ramsar, tratado internacional del que México forma parte desde 1986 y bajo el cual el país ha designado numerosos sitios de importancia.

“México es el segundo país con mayor cantidad de humedales importantes en el mundo, solo superado por Inglaterra”, destacó.

Importancia

El activista definió los humedales, como “territorios que de manera temporal o permanente están cubiertos de agua”, lo que incluye desde arrecifes y manglares hasta ríos, lagos e incluso superficies creadas por el ser humano, como salineras o arrozales. Enfatizó la relevancia de Chiapas al contar con el 30 % del agua del país.

“En la mayoría de nuestros humedales, sobre todo en los costeros como los manglares, es donde se reproducen y crían mucha de la producción pesquera del estado”, subrayó Pineda Vera.

Sin estos ecosistemas, añadió, especies como el pargo, róbalo, camarón o jaiba no existirían en la región. También destacó su valor turístico y económico, citando ejemplos como el Cañón del Sumidero, Lagos de Montebello, Puerto Arista y Boca del Cielo, entre otros.

Detalló que la exposición es una combinación de arte y ciencia que integra taxidermia del Museo Zoológico César Domínguez Flores, réplicas a tamaño real de aves y peces hechas con material reciclado, fotografías de especies y material infográfico.

La muestra permanecerá abierta al público durante febrero y marzo, de martes a domingo, en horario de 9:00 a 16:00 horas. El acceso es gratuito.