Visibilizan la lucha de mujeres migrantes

La activista America Ferrera, Embajadora Mundial de Buena Voluntad de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sostuvo encuentros con mujeres migrantes, organizaciones civiles y aliados comunitarios que trabajan en la defensa de sus derechos y en la construcción de oportunidades para una vida digna, donde destacó la importancia de la protección, la inclusión y las vías de migración seguras y dignas.

Durante su estancia, conoció de primera mano las historias de mujeres que participan en la iniciativa textil Mujeres Migrantes Tejiendo Futuros, un proyecto impulsado por la OIM en colaboración con la marca mexicana Básicos de México (BSCS), que busca fortalecer capacidades, generar comunidad y abrir alternativas económicas para mujeres en situación de movilidad.

Retos y aspiraciones

En estos encuentros, las participantes compartieron los retos de sus trayectos migratorios, así como sus aspiraciones de reconstruir sus vidas en condiciones de seguridad.

“Tuve el privilegio de conocer a mujeres increíbles que están sanando, sosteniendo a sus familias y construyendo un nuevo futuro”, expresó.

Señaló que muchas de estas historias le recordaron el proceso migratorio de su propia familia y evidencian el aporte que las personas migrantes hacen a las comunidades que las reciben.

La actriz también visitó el albergue Cafemin, espacio que brinda atención y protección a mujeres migrantes y sus familias en la capital del país.

Importancia

Ahí destacó el papel fundamental de las organizaciones de la sociedad civil en la creación de entornos seguros y en la provisión de servicios esenciales, así como el trabajo conjunto con la OIM para facilitar el acceso a redes de apoyo y mecanismos de protección.

Además, participó en una mesa redonda enfocada en la prevención de la trata de personas y la discriminación contra la población migrante.

En el diálogo, representantes de organizaciones civiles y de la OIM analizaron los riesgos que enfrentan los migrantes en México, de manera particular mujeres y menores de edad, también subrayaron la relevancia de la prevención temprana y del acompañamiento comunitario.

Contribuciones

Para Dana Graber Ladek, jefa de misión de la OIM en México, la visita de Ferrera contribuye a dar visibilidad a la fortaleza y determinación de las mujeres migrantes.

En la actualidad, la OIM trabaja en México con autoridades y organizaciones locales para fortalecer los sistemas de protección, ampliar las vías de migración regular y facilitar el acceso a servicios básicos.