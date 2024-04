Visibilizan sentencia de lectura fácil para menores

Este formato de sentencia está pensado para ser leído por las infancias. Diego Pérez / CP

El Consejo de la Judicatura Federal (CFJ) reconoció la sentencia de formato de lectura fácil, con el cual la titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales, Ana Luisa Mendoza Álvarez, resolvió un caso en el estado de Chiapas, a favor de los derechos de dos niñas a la convivencia con su madre.

La jueza realizó dicho acto con el propósito de que la comprensión de las resoluciones sea clara y sencilla, incluso para la población infantil.

La sentencia en formato de lectura fácil del amparo indirecto 1807/2023, inicia de la siguiente forma: “Me llamo Ana Luisa, y soy la jueza a la que su mamá se acercó para pedirle ayuda. Su mamá me platicó que no había podido verlas durante un tiempo, porque se habían ido a vivir con su papá a otro lugar; también me contó que tenía muchas ganas de verlas y que vivieran con ella como antes, tal como lo habían acordado hace tiempo ante otro juez”, expresa el acta.

La sentencia continúa: “(…) me contó que varias veces le pidió a otra jueza que la ayudara a hablar con el papá de ustedes para que las dejara estar con ella, aunque sea un rato, y como no le respondió, vino conmigo para que yo se lo recordara”.

Por tanto, la sentencia finaliza: “Por eso, yo le pedí que reuniera a sus papás y vigilara que ustedes también pudieran estar con su mamá, porque ella ya las extrañaba mucho. Lo que yo quiero es que ustedes estén bien y se sientan contentas, por eso hoy le diré a la otra jueza con la que ustedes ya han ido en otras ocasiones, que tiene que cuidar que ustedes vean a su papá y a su mamá como lo han venido haciendo”.