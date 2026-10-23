Visibilizar la literatura de mujeres es un reto

La literatura escrita por mujeres ha enfrentado históricamente obstáculos para obtener un reconocimiento dentro de los espacios académicos y editoriales debido a prejuicios que han puesto en duda sus capacidades intelectuales y artísticas.

Frente a este panorama, el investigador y docente, Daniel Ayala Bertoglio, planteó la necesidad de revisar las formas en que se construye el canon literario y recuperar las voces que han quedado fuera de la historia.

Charla

Durante su ponencia “Los géneros ensayísticos escritos por mujeres”, realizada en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) 2026, el académico de la Universidad de Guanajuato compartió una reflexión sobre la importancia de reconocer la producción ensayística femenina y cuestionar las ideas que, durante generaciones, han relegado a las escritoras de los programas de estudio.

Interés

Explicó que su interés por el tema surgió durante la pandemia, cuando comenzó a ampliar sus lecturas a partir de recomendaciones de sus colegas.

“Mi propia formación académica dejaba fuera a numerosas autoras, una omisión que también se reproducía en mis cursos universitarios”, dijo.

Señaló que esta ausencia no necesariamente responde a una intención deliberada de excluir a las mujeres, sino que puede estar relacionada con hábitos y prejuicios normalizados en la educación.

Referentes

Como parte de su exposición, retomó los planteamientos de la académica Mary Louise Pratt, así como las reflexiones de escritoras como Sor Juana Inés De la Cruz y Rosario Castellanos.

Destacó que el ensayo constituye un género literario que permite cuestionar las ideas establecidas, abrir el diálogo y reflexionar sobre la realidad desde la experiencia individual.

A diferencia de un tratado que pretende establecer conclusiones definitivas, explicó, este tipo de escritura invita a dudar, examinar las propias convicciones y construir nuevas formas de comprender el mundo.

Acciones

Entre las acciones necesarias para avanzar hacia una mayor igualdad en la literatura, señaló la importancia de visibilizar los obstáculos estructurales que enfrentan las mujeres, reconocer las condiciones desiguales que limitan su tiempo para la creación y cuestionar los criterios con los que determinadas obras son consideradas relevantes.

También subrayó la necesidad de recuperar la historia desde otras perspectivas, revisar los cánones literarios y promover espacios colectivos de lectura y discusión que permitan identificar los prejuicios reproducidos socialmente.

Referentes en el país y el estado

Sor Juana Inés De la Cruz: Recordada a través de sus emblemáticas respuestas epistolares, como la Carta a la Madre Filotea De la Cruz, donde defendió firmemente el derecho de las mujeres a la educación y al conocimiento en el siglo XVII.

Rosario Castellanos: Considerada una de las plumas más potentes de Chiapas y de México, cuyas reflexiones sobre la cultura femenina y el papel de la mujer en la sociedad rompieron con los moldes tradicionales de su época.