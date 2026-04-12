Visible repunte del turismo de naturaleza

La temporada de Semana Santa concluyó con un crecimiento notable en el turismo de naturaleza y comunitario en diversas regiones del estado, de acuerdo con Pablo Albores, director de desarrollo de turismo alternativo y comunitario de la Secretaría de Turismo del estado.

Destacó que hubo un repunte en zonas que van desde Palenque hasta donde se ubica la cascada del Salto de la comunidad de Lacanjá Chansayab y Roberto Barrios. También se registró movimiento en la zona de Frontera Corozal, vinculada con la zona arqueológica de Yaxchilán.

Reporte

En la meseta Comiteca, si bien el parque nacional Lagos de Montebello y Agua Azul mantuvieron el mayor número de visitantes, otros destinos de naturaleza como Las Tres Tzimoleras comenzaron a tener afluencia importante.

En la costa, se observó actividad desde Zapotal y Costa Verde hasta las fincas cafetaleras, aunque en estas últimas el repunte fue menor al esperado.

Un punto destacado fue la zona de Unión Juárez y el volcán Tacaná, donde el nuevo equipo de guías comunitarios certificados reportó un crecimiento significativo.

Albores atribuyó esta recuperación principalmente a las condiciones de seguridad que se han trabajado durante el último año. Señaló que en el pasado era complicado lograr flujos turísticos estables, pero ahora se observan resultados que no se veían en muchos años.

Mencionó que la actual administración continúa esforzándose para eliminar las alertas de viaje que aún persisten en algunos países.

De forma reciente la delegación de Canadá constató las rutas de Agua Azul, San Cristóbal, Palenque y otros puntos, reuniéndose con empresarios y operadores para evaluar las condiciones.

El funcionario subrayó que el turismo de naturaleza se convirtió en un estilo de vida después de la pandemia, lo que ha impulsado la demanda, además, destacó que el turismo local es el que más se mueve en la actualidad.

Por último, Albores celebró que prácticamente han desaparecido los bloqueos que antes afectaban a los viajeros, en esta temporada vacacional no se registró ninguno, y hace poco tiempo el gobernador anunció la eliminación de topes en la carretera Oxchuc-Ocosingo.