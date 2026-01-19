Visita arzobispo Francisco González a Reforma

A invitación del presidente municipal, este sábado la comunidad católica de esta ciudad recibió por segunda ocasión la visita del arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, José Francisco González González.

La tarde del sábado cientos de fieles católicos se congregaron en la entrada a la cabecera municipal, donde junto con autoridades municipales y religiosas recibieron al arzobispo para realizar juntos una caminata hasta el templo parroquial, llevando la imagen del señor del santuario.

Integrantes de los diferentes grupos religiosos también se dieron cita en la parroquia, en la cual el monseñor llevó a cabo una homilía donde dijo: “Sigan creciendo en la fe, aumenten la caridad y que el evangelio siga siendo sembrado en muchos corazones para que respeten a Dios en esta vida y lo gocen en la otra”.

Llamado a la paz

Posteriormente, ya en Tuxtla Gutiérrez, González González, presidente del consejo religioso de Chiapas, conformado por pastores y representantes de credos cristianos y miembros de dimensión de vida, se congregaron en oración para consagrar el estado de Chiapas a Dios y pedir en especial por la paz.

Ante la escalada de violencia que se ha vivido en el país y en el estado durante los últimos años, el Consejo Interreligioso busca sumar su voz a todas las voces que claman por la paz.

Como parte de estas jornadas, dedicarán el tercer sábado de cada mes a orar por la paz en México y en Chiapas. Destacando que esta acción se desarrolla durante el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos, una iniciativa ecuménica que busca la unión de todas las Iglesias cristianas en Cristo.