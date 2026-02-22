Visita CNDH a defensores de humedales

Laura Nava Arontes, directora del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitó la colonia 5 de Marzo para recoger las quejas colectivas sobre agresiones que han padecido en su defensa de los humedales.

Señaló que los propios habitantes le hicieron una invitación hace cuatro meses, después de una visita en la que expusieron una serie de problemáticas que han sufrido en su defensa del territorio.

Dijo que la preocupación ambiental, además de formar parte de la política del gobierno federal, también debe estar presente en la sociedad, ya que este forma parte de una vida digna.

Indicó que la CNDH atiende casos en donde las agresiones se dan por parte de instituciones federales, como lo puede ser la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (Conagua) o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Su visita tuvo el objetivo de respaldar el trabajo que han realizado los vecinos de la 5 de Marzo, además de recabar las quejas colectivas; el organismo sostuvo que mantendrán comunicación con las y los defensores las veces que sea necesario.

Por último, expresó que en Chiapas han registrado 130 quejas, de las cuales 113 corresponden, sobre todo, a defensores del medio ambiente y de migrantes, mientras 17 son por parte de periodistas.