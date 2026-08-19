Visita Eduardo Nájera a infantes del Pediátrico

El exjugador de la NBA Eduardo Nájera visitó en el Hospital de Especialidades Pediátricas del IMSS Bienestar en Tuxtla Gutiérrez, para llevar un mensaje de esperanza a los pacientes y familiares.

Al destacado atleta lo acompañó la directora del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Bárbara Altúzar, junto a personal del nosocomio de especialidades.

Mensaje de aliento

Evidenciando una gran calidad humana, el deportista visitó a nuestras niñas y niños, regalándoles un momento de alegría, emoción y esperanza. Ahí mismo compartió un mensaje de aliento y ánimo para los pacientes y sus familiares que día a día luchan con valentía.

El recorrido fue por diversas áreas del hospital, hasta donde también obsequió pelotas, autógrafos y pláticas con los niños y los familiares en general.