Visita Eduardo Ramírez zona cero en Mapastepec

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó un recorrido por el tramo carretero de Mapastepec, donde constató los daños a los puentes Pacayal y Tablazón, colapsados a causa de las recientes lluvias. Subrayó que las autoridades federales y estatales trabajan en coordinación y corresponsabilidad para atender a la población afectada y agilizar las acciones de reconstrucción.

Daños materiales

El mandatario informó que, además de los daños materiales, afortunadamente no hay ningún hecho que lamentar debido a las inundaciones provocadas en la región. Señaló que mientras se desarrollan las labores de rehabilitación las instituciones garantizarán seguridad y protección al transporte y al sector de carga que utilicen vías alternas, a fin de prevenir riesgos y evitar actos de rapiña.