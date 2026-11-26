En víspera de las fiestas decembrinas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó los viveros del municipio de Berriozábal, donde cada año se producen miles de plantas de Nochebuena que se comercializan en toda la región central, incluso en estados vecinos.

Desde la comunidad Amendú, el mandatario dialogó con doña María Díaz y su hija Olivia Díaz, ambas productoras de flores de ornato y de temporada.

Convivencia

En la plática, expusieron que regularmente la jornada laboral de los agricultores dura cerca de 10 horas, inicia a las siete de la mañana y culmina a las cinco de la tarde, de manera particular, doña María dijo que en su vivero trabajan seis personas.

Por su parte, Olivia explicó que el inicio de la siembra de la flor de Nochebuena inicia desde el mes de julio; es decir, para cosecharla tarda un promedio de cinco meses y durante ese tiempo realizan riegos constantes y cuidados especiales.

En su intervención, el presidente municipal, Jorge Acero, expuso que en Amendú se producen anualmente cerca de 40 mil plantas de Nochebuena y en todo Berriozábal cerca de 150 personas se dedican a este oficio.

“Son familias, negocios familiares que viven de esto y que lo hacen con cariño y amor”, explicó el edil.

Ante la falta de infraestructura hidráulica en la zona, ambas autoridades abordaron la posibilidad de echar a andar un proyecto que lleve agua del río Cedros, un brazo de la presa de Malpaso para que pueda beneficiar a la actividad agrícola de las distintas comunidades productoras.

Ramírez Aguilar aprovechó para hablar por teléfono con uno de las familiares de doña María Díaz que llamó durante la plática, la saludó amistosamente y felicitó por la labor de la familia.

“Ana María, te llamas como una mi comadre”, dijo entre risas el gobernador.

Finalmente invitaron a la ciudadanía a comprar plantas de Nochebuena a los productores locales, quienes con mucho esfuerzo y dedicación cosechan para adornar los hogares de Chiapas.