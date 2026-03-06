Visita histórica del secretario de Educación

Después de 28 años de existencia, por vez primera en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), recibió la visita de un secretario de Educación del estado de Chiapas.

Roger Adrián Mandujano Ayala, actual secretario de Educación, asistió para una reunión de trabajo con la presencia de Angélica Guadalupe Altuzar Constantino, directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta); María de la Flor Gómez Cruz, directora del Celali, directores, jefes de departamento y de oficinas del recinto cultural.

En la reunión se reconoció al centro como una institución comprometida con la vida de las lenguas originarias, así como la importancia de colocarla en la vanguardia ante la era de la tecnología.

Por ello, se solicitó al Celali ofrecer un acompañamiento riguroso al maestro Uri Armin Estrada Lara, quien está creando la aplicación de la red neuronal denominada “Bats’il k’op ta sna’el”.

Aplicación

Esta aplicación cumplirá con muchas funciones, entre ellas y la más importante, la de realizar traducciones del español a lenguas indígenas y viceversa, asimismo, a otras lenguas mundiales.

Por lo que en la reunión se acordó diseñar una agenda de trabajo que defina el tipo de asesoría técnica y lingüística que requiere el maestro Estrada Lara.