Visita magistrado presidente instalaciones del Poder Judicial Federal

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, realizó un recorrido por las instalaciones del Poder Judicial Federal en Tapachula, como parte de un acercamiento orientado a fortalecer el diálogo y la coordinación entre instancias judiciales.

Acompañantes

Durante la visita realizada en compañía del diputado presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, Freddy Escobar Sánchez, Moreno Guillén fue recibido por la jueza de Distrito, Norma Acuña Velázquez, y por el juez del Centro de Justicia Penal Federal, José Antonio López Hernández, con quienes saludó a las y los trabajadores de dicha sede federal, e intercambió puntos de vista sobre la labor jurisdiccional y los retos comunes en la impartición de justicia en la región.

Este encuentro refrenda el compromiso del Poder Judicial del Estado de Chiapas con el fortalecimiento de un sistema de justicia eficiente, cercano y en beneficio de la ciudadanía.