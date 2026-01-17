Visita rector de la Unach la Facultad de Ingeniería

Al dar la bienvenida al semestre enero-junio 2026, a la comunidad de la Facultad de Ingeniería, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, reconoció la labor formativa que durante 60 años ha desempeñado esta unidad académica.

Acompañado por el director, Juan José Cruz Solís, aseveró que es una etapa de muchos retos, donde la transición de la preparatoria a la universidad es difícil, dado que la exigencia académica es mayor.

Por ello, al estudiantado de nuevo ingreso les recomendó hacerse de buenos hábitos, disfrutar esta etapa, pero sobre todo aprovechar al máximo la experiencia de las y los docentes que los guiarán durante la misma.

En este mismo tenor, refirió que, como una de las facultades fundadoras de la universidad, deben sentirse orgullosos de pertenecer a ella, siempre poniendo por delante la ética, la honestidad y responsabilidad que caracteriza a las generaciones que han estudiado aquí y que ahora triunfan en el ámbito empresarial y el servicio público.

Estuvieron presentes también el secretario Académico, Ricardo Gabriel Suárez Gómez; la administradora, Ana Cristina Hernández Gómez y el coordinador de Investigación y Posgrado, Eber Alberto Godínez Domínguez, así como integrantes del cuerpo docente de esta Facultad.