Visita Sader Fábrica de Biofertilizantes en el Tecnológico

Representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) visitaron la Fábrica de Biofertilizantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), para conocer sus capacidades biotecnológicas y analizar opciones de colaboración para aplicar en el sector agrícola de Chiapas.

María de los Ángeles Cruz Hernández, titular de la Oficina de Representación de la Sader en el estado, acudió acompañada por Rubiel Zavala, encargado del programa Fertilizantes para el Bienestar; Juan Reyes, encargado del programa Producción para el Bienestar; y Héctor Penagos, del área de Fomento Agrícola.

La comitiva conoció la infraestructura y las capacidades de desarrollo biotecnológico del instituto, particularmente en materia de biofertilizantes, así como los procesos y alternativas orientados al cuidado y regeneración de los suelos y al aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Por parte del ITTG estuvieron presentes Reiner Rincón Rosales, Clara Ivette Rincón Molina, Luis Alberto Manzano Gómez y Carolina Cueto, del departamento Gestión Tecnológica y Vinculación.

Los especialistas presentaron los aspectos técnicos del proceso de producción de biofertilizantes, desde la selección y propagación de microorganismos benéficos hasta las capacidades operativas de la planta para escalar su producción a nivel regional.

También se abordaron métodos de aplicación en cultivos estratégicos y alternativas para favorecer la nutrición de los suelos y reducir la dependencia de fertilizantes químicos sintéticos.

La representante de la Sader reconoció el trabajo científico y tecnológico que se desarrolla en la fábrica: “Me parece que hay muchísimo conocimiento y experiencia”.