Visitan alumnos de Comunicación a Cuarto Poder

Alumnos de quinto semestre de la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Humanidades de la benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) realizaron una visita a este casa editorial para conocer los procesos por los que pasan las noticias que hacen Tu Diario Vivir.

La visita comenzó en el área de imprenta, donde los estudiantes que vinieron con la profesora Idalia Díaz Roman por parte la materia de Desarrollo de Proyectos de Medios Impresos conocieron la famosa Harrys, una máquina rotativa adquirida por don Conrado de la Cruz en los años noventa. Aquí se les explicó el proceso de imprenta, compaginación y distribución.

En el área de redacción los futuros comunicólogos, ahondaron en la evolución de esta casa editorial del periodismo y de Chiapas, pues se les presentaron distintos libros de la hemeroteca de Cuarto Poder.

Aprendizaje

Este viaje al pasado permitió ver cómo se forjaron las distintas secciones del periódico, o como a través de la publicidad se pueden descubrir los hábitos de consumo, pensamiento y economía de una sociedad.

Ya en producción, comprendieron la importancia del retoque y manejo de las fotos de tal forma que estén calibradas con los colores adecuados para el procesamiento de la máquina de imprenta. La diseñadora Daniela López les explicó el trabajo del arte de la maquetación y diseño editorial.

Por último, se trasladaron al área de multimedia, donde descubrieron el trabajo de producción y distribución de la noticia audio visual.

Ciro Castillo, jefe de información de esta casa editorial, dio una recomendación especial para quienes se quieren dedicar a cualquiera de las áreas que abarcan la comunicación.

"Todo parte de la escritura y saber escribir bien es indispensable para desarrollarse en cualquier ámbito, desde armar un guión para redes, hasta para armar una nota, la escritura es indispensable", expuso.