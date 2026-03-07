Visitan planta de tratamiento Tuchtlán

Alrededor de 40 estudiantes de sexto y octavo semestre de la carrera de Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), realizaron una visita técnica a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) “Tuchtlán”, ubicada en la capital chiapaneca.

Con el propósito de fortalecer su formación académica mediante experiencias prácticas en campo, la actividad estuvo a cargo del docente-investigador, José Humberto Castañón González, como parte de la asignatura de Ingeniería y Gestión Ambiental.

Proceso

Durante el recorrido, las y los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las distintas operaciones unitarias que conforman el proceso de saneamiento hídrico, que se desarrolla en esta infraestructura ambiental.

El grupo exploró las etapas fundamentales del tratamiento de aguas residuales, comprendiendo el funcionamiento de los sistemas que permiten remover contaminantes y mejorar la calidad del agua antes de su reincorporación al entorno natural.

Los estudiantes pudieron coincidir con egresados del propio Instituto Tecnológico que actualmente se desempeñan profesionalmente en la planta; “su presencia y experiencia en el campo laboral representa un ejemplo del compromiso y la calidad formativa de las y los ingenieros que egresan de esta casa de estudios”, expresó el docente.

Aportaciones

Dijo que, el trabajo que realizan diariamente los profesionistas resulta fundamental para garantizar que las aguas residuales de la ciudad reciban el tratamiento adecuado, contribuyendo a la protección del río Sabinal y a la conservación de la biodiversidad.

Asimismo, el encuentro permitió destacar la importancia de transmitir el conocimiento práctico y la experiencia de campo de los profesionales consolidados hacia las nuevas generaciones.