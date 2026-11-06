Visitará presidenta cuatro municipios de Chiapas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará una gira de trabajo de tres días por Chiapas, del 6 al 8 de noviembre, como parte de una agenda que contempla la entrega de apoyos educativos, la inauguración de infraestructura carretera y acciones en materia de vivienda.

Itinerario

De acuerdo con la planificación de actividades públicas de la mandataria federal, el recorrido comenzará hoy viernes 6 de noviembre en Ocozocoautla de Espinosa, donde a las 16:15 horas encabezará un evento de Becas para el Bienestar.

Para el sábado 7 se trasladará al municipio de La Concordia, donde a las 12:00 horas está programada la inauguración del puente Rizo de Oro, una de las obras de infraestructura más importantes para mejorar la conectividad entre las regiones de la Frailesca y Sierra Mariscal.

La estructura cruza la presa La Angostura y tiene una longitud total de 2.1 kilómetros, de los cuales 405 metros corresponden al puente en arco y el resto a sus accesos.

La obra representó una inversión federal de mil 810.8 millones de pesos y beneficiará a más de 300 mil habitantes de 10 municipios, quienes actualmente utilizan embarcaciones para cruzar el embalse.

Ese mismo día, a las 16:30 horas, Sheinbaum encabezará otro encuentro relacionado con las Becas para el Bienestar, en el municipio de Suchiapa.

Domingo

La gira concluirá el domingo 8 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, donde a las 11:30 horas tiene previsto encabezar un acto del programa Vivienda para el Bienestar.

Con estas actividades, la visita presidencial contempla tres ejes principales: el fortalecimiento de los programas sociales, el impulso a la infraestructura para mejorar la movilidad regional y el acceso a una vivienda para las familias chiapanecas.