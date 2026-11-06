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ChiapasTuxtla

Visitará presidenta cuatro municipios de Chiapas

Noviembre 06 del 2026
Claudia Sheinbaum encabezará la inauguración del puente Rizo de Oro. CP
Claudia Sheinbaum encabezará la inauguración del puente Rizo de Oro. CP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará una gira de trabajo de tres días por Chiapas, del 6 al 8 de noviembre, como parte de una agenda que contempla la entrega de apoyos educativos, la inauguración de infraestructura carretera y acciones en materia de vivienda.

Itinerario

De acuerdo con la planificación de actividades públicas de la mandataria federal, el recorrido comenzará hoy viernes 6 de noviembre en Ocozocoautla de Espinosa, donde a las 16:15 horas encabezará un evento de Becas para el Bienestar.

Para el sábado 7 se trasladará al municipio de La Concordia, donde a las 12:00 horas está programada la inauguración del puente Rizo de Oro, una de las obras de infraestructura más importantes para mejorar la conectividad entre las regiones de la Frailesca y Sierra Mariscal.

La estructura cruza la presa La Angostura y tiene una longitud total de 2.1 kilómetros, de los cuales 405 metros corresponden al puente en arco y el resto a sus accesos.

La obra representó una inversión federal de mil 810.8 millones de pesos y beneficiará a más de 300 mil habitantes de 10 municipios, quienes actualmente utilizan embarcaciones para cruzar el embalse.

Ese mismo día, a las 16:30 horas, Sheinbaum encabezará otro encuentro relacionado con las Becas para el Bienestar, en el municipio de Suchiapa.

Domingo

La gira concluirá el domingo 8 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, donde a las 11:30 horas tiene previsto encabezar un acto del programa Vivienda para el Bienestar.

Con estas actividades, la visita presidencial contempla tres ejes principales: el fortalecimiento de los programas sociales, el impulso a la infraestructura para mejorar la movilidad regional y el acceso a una vivienda para las familias chiapanecas.

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