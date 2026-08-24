Vital blindar programas de cara a las elecciones

Marco Antonio Barba Arrocha, secretario del Campo de Chiapas, dijo que blindar los programas sociales dirigidos al campo es vital de cara al proceso electoral 2027.

Por ello celebró la reciente iniciativa del gobernador Eduardo Ramírez, cuyo proyecto general fue presentado junto a la Secretaría Anticorrupción.

“Desde la Secretaría del Campo nos sumamos a Blinda Chiapas, iniciativa presentada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para fortalecer la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos y promover una administración honesta, responsable y transparente”, dijo.

Agregó que quienes sirven a Chiapas tienen una obligación muy concreta: hacer que cada peso se utilice para atender las necesidades de la gente. No hay espacio para la corrupción cuando están de por medio los recursos que deben convertirse en obras, programas, apoyos y oportunidades para las familias.

Respaldan políticas

Por eso, dijo, respalda la política de Cero Impunidad y Cero Corrupción. El servicio público exige responsabilidad, decoro y respeto por la confianza que la ciudadanía deposita en nosotros.

En la Secretaría del Campo asumen ese compromiso todos los días. Los recursos destinados al sector agropecuario tienen rostro: son productoras y productores que trabajan la tierra, crían ganado y sostienen con su esfuerzo a miles de familias.