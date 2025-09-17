¡Viva la paz de Chiapas!: Eduardo Ramírez Aguilar

Ante miles de chiapanecas y chiapanecos reunidos en la explanada del parque Central de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó por primera vez la ceremonia del Grito de Independencia, en un ambiente de emoción, hermandad y profundo respeto a la identidad de los pueblos originarios.

Previo a la arenga, el mandatario participó en una ceremonia de vestimenta tradicional y en la entrega del bastón de mando, símbolo de autoridad y unidad, realizada por autoridades y músicos tradicionales de san Andrés Larráinzar. Además, presenció el Grito de Independencia encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Zócalo de la Ciudad de México, un acto simbólico e histórico que visibiliza el papel fundamental de las mujeres en esta lucha y en la vida política del país.

Respeto a las raíces

Posteriormente, Eduardo Ramírez salió al balcón principal de la Sede de Gobierno, engalanado con indumentaria indígena, reafirmando así su respeto y cercanía con las raíces culturales de Chiapas. Tras recibir el lábaro patrio de la escolta de la VII Región Militar, hizo sonar la campana y pronunció su arenga, recordando con orgullo la dignidad de los indios Chiapanecas, la rebelión de San Juan Cancuc y el Plan Chiapa Libre. También rindió homenaje a la liberación de los pueblos originarios de Chiapas y al Humanismo que Transforma, bandera de su gobierno.

En este marco, evocó a las y los héroes nacionales que dieron patria y libertad: Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz, Ignacio Allende, Leona Vicario, José María Morelos y Pavón, y Vicente Guerrero; así como a las y los próceres chiapanecos Matías de Córdova, Josefina García y Joaquín Miguel Gutiérrez. También resonaron los tradicionales: ¡Viva la Independencia! Y ¡Viva México!

La paz

Un momento significativo llegó cuando el gobernador expresó un enérgico: ¡Viva la paz de Chiapas!, que refleja una de las prioridades de su administración y la realidad que vive el pueblo chiapaneco, la cual se ha logrado con el respaldo de las Fuerzas Armadas, representadas en este importante evento por el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; el comandante de la 22 Zona Naval, Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Inés Meléndez Estrada; y el comandante de la Región Aérea del Sureste, Edgar Salvador Rodríguez Franco.

Las miles de voces que respondieron con entusiasmo reafirmaron la emoción de este primer Grito de Independencia de Eduardo Ramírez, que pasará a la historia no solo como un acto cívico, sino como un símbolo del tiempo de paz, unidad y respeto a los pueblos originarios que vive Chiapas.

Espectáculo

Luego de entonar el Himno Nacional Mexicano y el Himno a Chiapas, Ramírez Aguilar, junto a su esposa Sofía Espinoza Abarca; sus hijas Yazmín, Renata y Grecia, así como su madre, la señora Natividad Aguilar Velasco; representantes de las Fuerzas Armadas, autoridades de los Poderes Legislativo y Judicial, servidoras y servidores del pueblo, autoridades tradicionales e invitados especiales, disfrutó de un espectáculo de drones y de la pirotecnia que iluminó el cielo, no solo en la plaza central, sino en toda la ciudad capital.