La conmemoración del Grito de Independencia representa la oportunidad de conocer pasajes importantes de la historia de Mexico y de Chiapas, al tratarse de un evento construido desde la voz popular que ha evolucionado a través del tiempo.

Al respecto, el cronista emérito del Poder Judicial y de Tuxtla Gutierrez, Jorge Alejandro Sánchez Flores, contó que el grito de Dolores por el cura Miguel Hidalgo y Costilla fue un acto de rebelión en contra de los españoles peninsulares.

El grito original consistió en: ¡Viva la religión! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! Hidalgo nunca dijo ¡Viva México!, pues aún no era país.

Origen

El movimiento empezó con pocos seguidores. Todos campesinos e indígenas con machete, palos, ondas y piedras. Al poco tiempo ya eran más de ocho mil.

Hidalgo liberó a los presos de la cárcel y encarceló a los enemigos de la Independencia. Tomó como pendón la imagen de la Virgen de Guadalupe a la que, según los historiadores, le puso la inscripción siguiente: “¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno!” .

Es importante mencionar que inicialmente Hidalgo no buscaba la independencia, sino autonomía; es decir, que la Nueva España tuviera un gobierno regional propio, por ello apoyaba Fernando VII, quien compartió esta visión.

Hidalgo fue ganando adeptos y batallas pequeñas, pero una decisiva que cambio el curso de la historia fue la Batalla de las Cruces, donde el cura en vez de seguir adelante y acabar con el Ejército Realista, se echó para atrás y ahí comenzó su declive.

Fueron 11 años de lucha, donde cayeron casi todos los líderes insurgentes y miles de de sus seguidores.

Ahí aparece también la figura de Agustín de Iturbide que era el gran soldado realista, líder y despiadado con todos los insurgentes.

Hidalgo nunca dijo ¡Viva México! pues no era aún país. Por eso, fue Iturbide quien de manera inteligente unió a realistas, insurgentes, ricos, pobres, iglesia, entre otros para consumar la independencia el 27 de septiembre de 1821, cuando entra a la ciudad de México con el Ejército Trigarante.

Mujer

Una mujer tuvo que ver mucho en la Independencia, al igual que otros varones, fue María Ignacia Rodríguez, conocida como: La Güera Rodríguez. Tan es así, que se cuenta que Iturbide ese día cambio el rumbo del desfile para pasar por la casa de la Güera, quien esperaba en el balcón.

Chiapas

En Chiapas, se dio la independencia de manera pacífica sin derramar gota de sangre. “Fueron vivos los tatas”, expuso el cronista de manera jocosa.

En efecto, la cuna de la independencia fue Comitán y su Iglesia de Santo Domingo, con los hombres más ilustrados de la época como Fray Matías de Córdova, Fray Ignacio de Barnoya y Fray Juan Perrote, así como los síndicos y vecindario.

Matías en su misa mañanera habló de Iturbide y de la independencia, de Comitán de la Corona Española y por supuesto de la Capitanía General de Guatemala.

Acabando la misa, se dirigieron a la Casa Consistorial (ayuntamiento) y se firmó el acta de independencia.