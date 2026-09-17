¡Viva México, viva Chiapas, viva Tapachula!: Yamil

Frente a miles de tapachultecos reunidos en el parque central Miguel Hidalgo, el presidente municipal Yamil Melgar encabezó la ceremonia del Grito de Independencia, en una gran fiesta popular llena de música, alegría y amor por México.

Junto a su esposa, Beba Pedrero; su madre, la señora Marilú Bravo; la síndica municipal, Cleotilde Ortiz; regidoras y regidores; el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco; el fiscal de Distrito Fronterizo Costa, así como representantes de la Guardia Nacional y de la 36 Zona Militar, Yamil Melgar recordó a las mujeres y hombres que dieron patria.

Mensaje

Durante sus arengas, Yamil Melgar exaltó la libertad, igualdad, justicia, honestidad, democracia, alfabetización y la paz. El mensaje refrendó los principios del humanismo mexicano que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y fortalece en Chiapas el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

La celebración contó con las presentaciones de Raúl del Pino, Luizanna de la Cuesta, Son de La Habana, Mexicano Show y Kooltown, quienes hicieron vibrar a las familias en una noche que también incluyó batucada y un espectáculo de fuegos artificiales.

Con un clima espectacular, miles de voces se unieron al llamado: “¡Viva México, viva Chiapas y viva Tapachula!”