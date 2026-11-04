Vive 51.8 % de la población en localidades rurales

El 51.8 por ciento de la población de Chiapas vive en localidades con menos de dos mil 500 habitantes, lo que representa importantes retos para la planeación y la cobertura de servicios e infraestructura, de acuerdo con datos dados a conocer por el Observatorio Ciudadano del Fomento Económico de Chiapas (FEC).

La distribución territorial de la población es uno de los principales desafíos que enfrenta la entidad, pues más de la mitad de sus habitantes residen en comunidades rurales dispersas, lo que dificulta la llegada de servicios básicos, infraestructura y programas de desarrollo.

Octava entidad más poblada

El organismo precisó que Chiapas cuenta con una población estimada de cinco millones 860 mil 728 habitantes al 15 de octubre de 2025, lo que lo posiciona como el octavo estado más poblado del país.

Mejora en eficiencia energética

Por otro lado, el Observatorio destacó que la intensidad energética de la economía de Chiapas se redujo 4.7 por ciento, al pasar de siete mil 382 a siete mil 37 kilovatios - hora por millón de pesos del PIB entre 2025 y 2026.

Esto significa que se necesita menos energía para generar riqueza, lo que representa un avance hacia una economía más eficiente y sostenible en la entidad.