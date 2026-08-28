“Vive saludable, vive feliz”, una estrategia exitosa

En México, uno de los principales retos de la salud pública son las enfermedades crónicas no transmisibles provocadas por el sedentarismo y mala alimentación, así lo expuso Adriana Stanford, de la Dirección General de Políticas en Salud Pública, quien consideró como exitoso el programa “Vive saludable, vive feliz”, propuesto por la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Indicó que la coordinación de distintas dependencias, tanto a nivel federal como estatal, les ha permitido tener un censo de más de 10 millones de infantes en las escuelas. También mencionó el apoyo de empresas privadas como Coppel, Salud Digna y BBVA.

Retos

Detalló que en Chiapas se enfrentan retos distintos a los observados, sobre todo por su dispersión geográfica, el difícil acceso a las comunidades, la diversidad de culturas y de lenguas maternas. Sin embargo, pese a estos retos, el estado, dijo, ha mostrado resultados favorables.

Durante el congreso, se subrayó que Chiapas presenta un reto también sobre la salud bucal, en específico en el tema de caries, en el que la estrategia también intenta impactar.

Por su parte, Víctor Ozuna, jefe de Promoción de salud en Chiapas, señaló que el reto de eliminar la comida chatarra se debe a las constantes campañas realizadas por la industria de este tipo de alimentos.

Stanford mencionó que, aunque no se tienen definidas las próximas metas de esta estrategia, el siguiente paso sería impactar ya no sólo en las escuelas, sino en sus alrededores, así como en las familias, promoviendo las actividades físicas.