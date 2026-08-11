Viven 2 mil jóvenes una jornada de fe

Más de dos mil jóvenes y adolescentes provenientes de 57 parroquias de la Arquidiócesis de Tuxtla se congregaron durante el 8 y 9 de agosto para participar en la Jornada Arquidiocesana de la Juventud (JAJ) 2026, un encuentro impulsado por la Dimensión de Adolescentes y Jóvenes de la Arquidiócesis de Tuxtla (Dajat).

La jornada fue planteada como un espacio para que los jóvenes pudieran encontrarse, caminar juntos y reconocer que también son protagonistas dentro de la vida de la Iglesia.

A lo largo del encuentro se desarrollaron momentos de canto, oración, convivencia y actividades comunitarias que permitieron reunir a adolescentes, jóvenes, sacerdotes, seminaristas e integrantes de distintos ministerios y equipos pastorales.

Objetivo

De acuerdo con la organización, uno de los principales objetivos fue ofrecer a los jóvenes alternativas de formación y acompañamiento ante los distintos desafíos que enfrentan actualmente, particularmente en un contexto en el que pueden estar expuestos a propuestas que los alejan de valores como la solidaridad, la responsabilidad, la esperanza y el respeto a la dignidad humana.

La JAJ 2026 también representó un espacio para fortalecer la convivencia entre jóvenes de diferentes comunidades parroquiales, quienes compartieron experiencias y expresaron su fe mediante dinámicas, música y momentos de oración.

El encuentro concluyó con la celebración de la Santa Eucaristía, momento en el que los participantes colocaron en manos de Dios las experiencias vividas durante los dos días.

La actividad forma parte de la agenda pastoral de la Arquidiócesis de Tuxtla.

El calendario diocesano 2026 registró la realización de la JAJ durante el 8 y 9 de agosto y posteriormente contempla una Semana de la Juventud, del 10 al 16 de agosto, además de otras actividades de la Dajat orientadas al acompañamiento y formación de adolescentes y jóvenes.