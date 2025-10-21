Viven entre el agua estancada

Habitantes del fraccionamiento La Arbolada, ubicado al sur de Tapachula, solicitaron la intervención de las autoridades municipales y estatales, ya que ante las constantes lluvias, las calles principales permanecen inundadas, tanto de aguas pluviales como de drenaje.

Lo anterior se debe a que los propietarios de terrenos instalaron una barda que impide la salida del agua.

Problemática

Esa problemática la enfrentan cada temporada de lluvias, aunque en los últimos días la situación ha empeorado ya que por las fuertes precipitaciones pluviales sus viviendas se han inundado.

Los habitantes encabezados por María del Rosario Escobar señalaron que en la zona cruza un canal de riego, el cual se encuentra tapado por una barda, impidiendo la circulación del agua que se queda estancada y ello, provoca la proliferación de zancudos.

Autoridades municipales

Por ese motivo, enviaron documentos a las autoridades municipales, estatales y federales para que intervengan y se solucione en definitiva la problemática, que afecta en forma directa a más de 20 familias.

Y es que señalaron además que existen altos riesgos, porque el sistema eléctrico es subterráneo, por lo que pueden ocurrir accidentes debido a la acumulación del agua.