Viven ganaderos total preocupación por incendios

Los ganaderos de Arriaga viven una situación bastante preocupante debido a que el fuego ha dañado de manera severa sus parcelas; hasta el momento hay un saldo de 110 hectáreas de terrenos que han sido dañados por la lumbre, informó Protección Civil Municipal.

Se informó que cien hectáreas fueron quemadas en el ejido Nuevo Progreso y diez más por la entrada de la ciudad en Arriaga, a la altura del poblado de Calera, sin embargo, los daños en estas 110 hectáreas quemadas rebasan los 600 mil pesos.

Recomendación

Por su parte el alcalde de Arriaga, Alejandro Patrinos Fernández, exhortó a los ganaderos a evitar realizar quemas de basura debido a que esto ocasiona los grandes incendios, tales como los que se han registrado en los últimos días.

Mientras que los ganaderos de la región, en voz de Mauricio Castellanos González, dijeron que hasta el momento están pasando una gran crisis debido a los siniestros, ya que algunos han logrado controlarlos pero recalcan que otros no.