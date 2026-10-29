Viven la experiencia Nocturna del Cañón del Sumidero

Cientos de personas fueron testigos desde el Cañón del Sumidero de la inauguración de la travesía nocturna “Nandanda”, una experiencia inmersiva en las aguas del río Grijalva y en las paredes del majestuoso emblema de Chiapas.

Un encuentro con la historia

Se trata de un recorrido que inicia desde la zona de malecones hasta delante del puente de Chiapa de Corzo, donde se pueden ver, a través de proyecciones, diversos pasajes de la historia de Chiapas.

Las personas pudieron conocer desde el acto de los chiapa que se lanzaron a las aguas desde las alturas, hasta la vida cotidiana de la región, así como diversos rituales en torno a la muerte.

Se destacó el papel del agua que según el gobernador Eduardo Ramírez es el sitio que cobija los anhelos de principio a fin de los pueblos de Chiapas.

Expuso que esta es una experiencia de acceso gratuito que está disponible para toda la población local y el turismo.

Invitó a vivir la magia del Día de Muertos en el Cañón del Sumidero, recordando a quienes nunca se fueron, una travesía nocturna llena de luz, tradición y misticismo.

Punto de salida

Las actividades están en el Embarcadero Cahuaré, del 28 de octubre al 3 de noviembre de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.

“Es una experiencia única donde nuestras tradiciones cobran vida y mediante la cual buscamos reposicionar a Chiapas ante los ojos del mundo”, dijo el llamado Jaguar Negro.

Autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Turismo estatal dijeron que existe el cuidado para que estas acciones no afecten al medio ambiente y detonen la economía regional.