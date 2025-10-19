Viviendas del bienestar llegan a Mapastepec

El programa Viviendas para el Bienestar planea construir en el municipio de Mapastepec, al menos 680 casas para personas de escasos recursos económicos.

Para ello, el ayuntamiento autorizó la donación al Gobierno Federal de una extensión de cuatro hectáreas, en donde se construirán las viviendas, informó el alcalde Amando Espinosa Cruz.

Explicó que personal de las dependencias federales encargadas del programa ya realizan los trámites necesarios para la legalización de los terrenos, además de iniciar con el registro de los interesados.

Dijo que el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para concretar el programa de viviendas en este municipio de la costa chiapaneca han sido fundamentales.

Dijo que se atiende una de las necesidades básicas de la gente, ya que contar con un techo propio permite dar estabilidad a la familia.

La Comisión Nacional de Vivienda publicó la convocatoria para el registro de los interesados que se efectuará del 20 al 25 de octubre y entre los requisitos que solicitan se encuentran ser mayor de 18 años, no tener casa propia, no ser derechohabiente de alguna institución, no haber recibido ningún apoyo similar con anterioridad, entre otros, además de documentos oficiales.