Viviendas sufren inundaciones en Tonalá

La fuerte lluvia que se registró la tarde de este martes provocó que calles, avenidas y viviendas resultaran inundadas en la colonia de Esmeralda, en el municipio de Tonalá.

Habitantes afectados

Los pobladores dijeron que esto sucedió a consecuencia de que hace unos días maquinaria pesada ingresó a la localidad para realizar trabajos, con el propósito de que el agua escurra por los caminos, aunque fueron cuatro familias las que se opusieron al hecho.

Tanto en la parte alta como en la baja de patios y caminos se encharca el agua que cae, motivo por el cual las familias no quisieron que la maquinaria realizara labores en sus propiedades por esta situación.

Debido a las constantes precipitaciones se presentaron encharcamientos, sobre todo por las últimas lluvias, las cuales provocaron que el agua entrara a las viviendas, por lo que varios habitantes tuvieron que verse en la necesidad de sacar sus camas, mesas y demás enseres domésticos.