Viviendas y condonación de deudas en el estado

Chiapas participó vía remota en la conferencia “mañanera” de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, realizando una nueva entrega del Programa de Vivienda para el Bienestar, ratificando el compromiso de la meta de alcanzar a construir y entregar 20 mil viviendas en la entidad.

En este marco se anunciaron los avances de este ambicioso proyecto que además de entregar casas a los que menos tienen, reestructura deudas y cancela créditos que ya deberían haber sido liquidados por los montos de pago históricos.

Para ser beneficiados llamaron a buscar información en sus delegaciones o instituciones de la vivienda pues es un proyecto en que participan la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y se agregarán otros organismos estatales y federales, por lo que las metas podrían variar.

Entregan viviendas

Al evento en Chiapas acudió Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, quienes junto al gobernador Eduardo Ramírez entregaron viviendas de manera simbólica en Infonavit Lacantún, al poniente de Tuxtla Gutiérrez donde se contribuyeron 176 viviendas.

En ese mismo acto se informó sobre un importante avance en la reestructuración y condonación de créditos impagables.

En este fraccionamiento se construyeron 176 viviendas que deberían costar un millón 200 mil pesos, pero se acomodan a los derechohabientes por mitad del costo.

Esta actividad forma parte de la 13 semana de vivienda en México y continuará desarrollándose en diversas regiones de Chiapas.

Programa

El Programa de Vivienda para el Bienestar es una estrategia del Gobierno de México, implementada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que tiene como objetivo garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas que más lo necesitan, priorizando a quienes viven en condiciones de alta marginación, indígenas o con carencias sociales.

Y beneficia a personas con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos (hasta 17 mil pesos al mes. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM ni de ningún instituto estatal o municipal de vivienda, no haber recibido algún apoyo de vivienda otorgado por la Conavi, residir en una zona considerada como polígono prioritario de atención y no contar con vivienda propia.