Vivimos en gobiernos limitados: académico

“No vivimos en democracias, sino en gobiernos representativos muy limitados”, expresó el académico español Juan Carlos Monedero durante su presentación en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Acompañado del diputado morenista Joaquín Zebadúa, la activista Carmen Guillén y los académicos León Enrique Ávila y Ana Pohlenz, Monedero presentó su libro “Menos realidades, más promesas”, que calificaron como un libro esencial para entender la política actual.

“Me produce cierta melancolía que ustedes piensen que en seis años van a solventar los problemas de cien años, y me parece enternecedor”, dijo Monedero ante las participaciones del público que señalaron los pendientes sobre seguridad y salud que aún tiene el proyecto de la Cuarta Transformación.

“En España se murió Franco hace 50 años y nos huelen los pies y los sobacos a franquismo”, dijo el también exdirigente de “Podemos”.

“Si ustedes piensan que en seis años u ocho van a solventar un país cuya cultura política es priísta, van a vivir en la más absoluta melancolía constantemente y van a estar tristes todo el día porque las cosas no se solventan chasqueando los dedos”, le insistió Monedero al auditorio.

Pactos

El académico español recordó que en ocasiones hay que pactar con sectores de la derecha para evitar que gobierne la extrema derecha, mencionando el caso específico de Brasil, donde el presidente Lula da Silva ha tenido que aliarse con un empresario de derecha con el que hace años contendió.

En el caso colombiano, Monedero consideró que la izquierda perdió por intransigencia. “Por la izquierda que no estuvo dispuesta a asumir que estamos luchando en democracias liberales que no son las nuestras”, dijo.

“Ustedes critican a Morena desde afuera”, mencionó el académico, y agregó: “No les digo nada si estuvieran militando”.

Por su parte, Joaquín Zebadúa aceptó que dentro de Morena hay problemas, “pero hay un grupo importante dentro del partido que intentamos cambiar las cosas”. También calificó como “deleznable” que “haya un senador que era el secretario de salud que fue un corrupto”.

“Yo fui parte del Consejo estatal de seguridad de salud durante la pandemia porque era el presidente de la red pública de municipios por la salud. En cuanto vi lo que estaba pasando, dejé de estar ahí”, indicó el diputado sin dar más detalles.