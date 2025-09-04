Vivimos un Chiapas con cero robos y bloqueos

Con el firme compromiso de impulsar acciones coordinadas que fortalezcan la seguridad en las rutas de transporte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo, y del jefe de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chiapas, de la Fiscalía General de la República, Edgar Gerardo Aguilar Quintana, sostuvieron una reunión de trabajo con los representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Durante el encuentro, los representantes transportistas, pertenecientes a la Delegación Tabasco, Grupo MAF, Grupo AEXA, Fraysur, Enlaces y Granos del Sureste, Transportes Meyapac, Transportes Mayar y del Consejo Regional de Transportistas Federal, dieron a conocer sus propuestas sobre los temas prioritarios relacionados con la prevención del robo al autotransporte, la protección de operadores, y el refuerzo institucional en tramos carreteros.

Mecanismos de colaboración

En la reunión coincidieron en la importancia de establecer mecanismos de colaboración permanentes que permitan una respuesta ante situaciones de riesgo, así como la implementación de tecnologías de monitoreo y protocolos de actuación conjunta con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), además de mejorar la colaboración en los retenes, para evitar algún tipo de incidencias entre los operadores y las autoridades.

Agradecieron la apertura del secretario, Aparicio Avendaño, para poder dar a conocer sus inquietudes, además de reconocer el avance en materia de seguridad que se ha realizado, asegurando que ya no han tenido incidencias en territorio chiapaneco, demostrando que la SSP es una institución que se rige por los principios humanistas de esta Nueva ERA.

El secretario de Seguridad reiteró su disposición para trabajar de manera cercana con la Canacar en el diseño e implementación de estrategias integrales que garanticen condiciones de mayor seguridad para las unidades, operadores y mercancías que diariamente circulan por el territorio nacional. Asegurando que se trabaja bajo los principios de la Cuarta Transformación.

Asimismo, reconoció que gracias a la voluntad política del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el estado cuenta con los primeros nueve meses sin robos ni bloqueos carreteros, un hecho histórico. "Estamos viviendo en un Chiapas con cero robos y cero bloqueos carreteros", concluyó.