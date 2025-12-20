Vocación y compromiso por el bienestar en la entidad

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió al acto encabezado por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, en el que se reconoció la trayectoria profesional del personal del Instituto de Salud, mediante la entrega de medallas y reconocimientos por su destacada labor en favor de la salud de la población chiapaneca.

Reconocer la labor del personal de salud fortalece la construcción de una sociedad más justa y humana, pues solo con instituciones coordinadas y con un servicio público comprometido, es posible garantizar condiciones de dignidad, paz y acceso pleno a los derechos fundamentales.