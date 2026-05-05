Voces de Chiapas: retos y vocación

Con cuatro años de trayectoria, la agrupación Tenores de Chiapas se consolida como un proyecto artístico que apuesta por la versatilidad, la profesionalización y la proyección del talento chiapaneco más allá de las fronteras estatales.

Integrada actualmente por Juan Carlos Suárez, Óscar Herrera, Alex Lerma y Kevin Hernández, se trata de una propuesta del sector cultural en Chiapas que avanza entre esfuerzos institucionales, iniciativas independientes y el compromiso de sus propios creadores.

El proyecto combina distintos géneros que van desde la ópera y la música clásica hasta el pop y la música contemporánea.

Trayectoria

A lo largo de su trayectoria, se han presentado en escenarios importantes como el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa en Tuxtla Gutiérrez, además de participar en festivales culturales de relevancia y llevar su música a otros estados del país.

Para los integrantes, representar a Chiapas implica no solo un orgullo, sino también una responsabilidad.

“Queremos demostrar que en el sur sí hay talento, que existen proyectos de alto nivel y que la música puede ser una plataforma para visibilizar la diversidad cultural del estado”, afirmaron.

Sin embargo, el camino no ha estado exento de desafíos.

Barreras

Uno de los principales retos es la falta de apoyo estructural al sector cultural, así como la limitada formación de públicos que consuman y valoren el talento local.

“El arte es costoso y muchas veces los apoyos institucionales no son suficientes. Hay proyectos que salen adelante con esfuerzo propio, incluso con recursos de los mismos artistas”, señalaron.

Además, subrayaron la necesidad de que las políticas culturales sean diseñadas con mayor conocimiento del sector.

Asimismo, destacaron que persisten barreras sociales y culturales, desde la falta de respaldo familiar al elegir una carrera artística, hasta la preferencia del público por espectáculos externos en detrimento de las producciones locales.

Importancia

Pese a este panorama, los Tenores de Chiapas mantienen una visión optimista, considerando que la música es una herramienta fundamental para la construcción del tejido social y la identidad cultural, capaz de generar empatía y transformar realidades.

“La música es el lenguaje del alma, nos conecta como seres humanos y nos permite entendernos mas allá de las palabras”, expresaron.

En un contexto marcado por el avance tecnológico, también reflexionaron sobre el papel de las nuevas herramientas digitales y la inteligencia artificial, reconociendo su utilidad, pero defendiendo el valor irremplazable de la interpretación humana.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a apoyar el talento local, asistir a eventos culturales y difundir el trabajo de artistas chiapanecos.