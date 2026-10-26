“Voces de la alfabetización” da vida a Chiapas Puede

Las experiencias, aprendizajes y desafíos de quienes han formado parte de Chiapas Puede se reunieron en la mesa “Voces de la alfabetización”, realizada en el marco de la XIII Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (FIL Unach) 2026.

Impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y coordinado por la Secretaría de Educación, encabezada por Roger Mandujano, Chiapas Puede busca atender el rezago histórico en alfabetización de la entidad y ampliar las oportunidades de jóvenes, mujeres y hombres para aprender a leer y escribir. Su alcance ha trascendido las fronteras del estado y del país, al obtener el Premio Unesco-Confucio de Alfabetización 2026, un reconocimiento internacional a su labor.

Iniciativa

En este contexto, “Voces de la alfabetización” reúne las experiencias de asesores, colaboradores, académicos, docentes e investigadores que han acompañado la implementación del programa. A través de sus aportaciones, el material recupera los procesos, las metodologías y los aprendizajes que han dado forma a esta iniciativa, desde una mirada pedagógica, social y comunitaria. Su elaboración fue resultado del trabajo coordinado por la Coordinación de Proyectos Estratégicos para la Alfabetización, dirigida por Flor Marina Bermúdez Urbina.

Durante la mesa de diálogo, Bermúdez Urbina, José Bastiani López y Adolfo Rodríguez Guerrero compartieron sus reflexiones sobre la construcción de la obra y las experiencias que han recogido a lo largo de su colaboración con Chiapas Puede.

Para Bermúdez Urbina documentar este proceso significa reconocer el esfuerzo colectivo que ha hecho posible el programa, así como las historias de quienes han encontrado en la alfabetización una oportunidad para transformar su vida.

Importancia

Por su parte, el investigador José Bastiani López destacó la importancia de impulsar acciones educativas que reconozcan la diversidad cultural de Chiapas y contribuyan al desarrollo de sus comunidades, particularmente de los pueblos indígenas. En ese sentido, señaló que la alfabetización representa una oportunidad para vincular el conocimiento académico y tecnológico con los saberes ancestrales.

Desde la perspectiva internacional, Adolfo Rodríguez Guerrero, coordinador de Programas del Sector de Educación de la Unesco en México, subrayó la necesidad de desarrollar modelos educativos que respondan a las realidades sociales y culturales de las personas. También destacó la importancia de reconocer las desigualdades educativas y sus antecedentes para construir respuestas pertinentes a las necesidades de cada comunidad.

Mensaje

“La alfabetización es otorgar valor a la palabra, reconociendo su significado desde cada territorio. Esta aportación intercultural se ha desarrollado en Chiapas, pero no se ha quedado solo en México, sino que se ha expandido hacia el reconocimiento de América Latina y el mundo”, señaló.

Más allá de las metodologías y los resultados, “Voces de la alfabetización” pone en el centro a las personas que dan sentido a Chiapas Puede: quienes deciden aprender, quienes acompañan cada proceso y las comunidades que comparten sus conocimientos y experiencias.