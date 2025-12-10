Volcán Chichonal se mantiene en calma: Ramos

El volcán Chichonal ha entrado a una fase de calma con relación a la actividad sísmica que registró en meses anteriores, principalmente desde junio a septiembre, destacó la vulcanóloga Silvia Ramos Hernández.

Durante una entrevista realizada, la especialista de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) mencionó que este año la entidad experimentó un número elevado de sismo, pero el fenómeno se debe a que se sumaron los movimientos derivados de la actividad del volcán Chichonal.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta el 30 de noviembre en Chiapas se tuvo un registro de 6 mil 926 movimientos sísmicos, cifras que duplican la actividad registrada en 2024, la cual cerró con 3 mil 174 sismos.

Ramos Hernández explicó que al estar activo es normal que el volcán entre en fases de crisis como todos los volcanes activos del planeta, aunque los registrados por el Chichón y Tacaná no ha representado riesgos para la población aledaña.

La investigadora aclaró que los sismos derivados de este tipo de colosos se debe a la actividad del magma y generalmente no sobrepasan de los 2.5 de intensidad, la mayoría de veces son imperceptibles, en comparación con los generados a partir de los movimientos de las placas y fallas tectónicas, los cuales son más intensos.

Pese a ello, Protección Civil estatal mantiene sus planes preventivos en toda la entidad, debido a que junto con Oaxaca y Guerrero son los estados más sísmicos por el desplazamiento de placas tectónicas, principalmente la placa de Cocos, responsable de generar el 70 % de la sismicidad.