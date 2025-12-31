Volcán Tacaná ha registrado hasta -6 °C esta temporada

Después de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó de que se suspende el ascenso al volcán Tacaná por las recientes granizadas, se detalló que las condiciones en las próximas 48 horas no cambiarán y se han registrado hasta -6 °C.

Por esa razón, se ha hecho un llamado a la población para que respeten las indicaciones, a fin de evitar riesgos en esta temporada.

Sobre el tema, Francisco Javier Jiménez González, director de la Reserva de la Biosfera del Volcán Tacaná, comentó que en el momento en que se tengan mejores condiciones se hará del conocimiento público.

Previsión climática

El pronóstico, enfatizó, indica que no se prevé que el clima cambie en las próximas 48 horas, por lo que este año el ascenso no se permitirá a los visitantes.

“Se pretende evitar accidentes y riesgos a la salud, como hipotermia, congelamiento, mal de montaña, caídas y resbalones, así como posibles fracturas”, detalló la Conanp en un comunicado alterno.

Considerando las bajas temperaturas del sitio, las autoridades buscan reducir riesgos de hipotermia, mal de montaña y hasta accidentes por las condiciones del lugar.

“El frente frío número 25, que provocó un evento de Norte en la parte alta del volcán Tacaná, presentó heladas con temperaturas de hasta -2 °C, sin embargo, durante los últimos tres días se han registrado lluvias acompañadas de granizo, intensificándose el día de antier y la tarde de ayer, por lo que se mantendrá el monitoreo de las temperaturas y sus variaciones con fines preventivos durante las próximas 48 horas”, remarcó la Comisión.

Esta situación implicó que el granizo cubrirá de hielo algunas comunidades que están ubicadas entre dos, 200 y dos mil 400 metros sobre el nivel del mar, respectivamente.