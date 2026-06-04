Volqueteros denuncian pirataje en Reforma

Integrantes de la unión de volqueteros de Reforma denuncian “pirataje” y competencia desleal, por lo que desde el pasado lunes mantienen un plantón pacífico indefinido en exigencia de solución a sus demandas e intervención de las autoridades competentes.

Guadalupe Montalvo Correa, socia de la Unión de Volteos de Reforma y Salomón Ascencio García, secretario general de la unión, señalaron que se encuentran en las afueras de las oficinas de la subsecretaria de Gobierno, donde denuncian presunto “pirataje” en la prestación de servicios de acarreo de materiales pétreos en la zona Norte.

Señalaron que ellos cuentan con más de 50 años brindando el servicio de traslado de materiales en esta zona, pero que hoy, las autoridades correspondientes permiten que un pequeño grupo haga de lado a los concesionados que están legalmente constituidos.

Problemática

Montalvo Correa indicó que empresas privadas estarían contratando a choferes y grupos no autorizados para realizar trabajos en obras y estaciones de suministro, sin otorgar la participación ni el derecho correspondiente a la Unión legalmente constituida de Reforma.

Aseguraron haber presentado documentación y solicitudes formales ante la Delegación de Transporte y otras instancias, sin obtener respuesta del delegado de transporte en la región Norte, Rondán Alvarez Cruz, a quien señalan de dar “largas al asunto” y no acudir al lugar para constatar los hechos.

Diálogo

Por otra parte, informaron que las mesas de diálogo organizadas por el delegado de gobierno, Carlos Mario Pérez Gallegos, no han tenido resultados, por lo que los agremiados que, según señalan, son cerca de 40 socios, con más de 80 unidades disponibles, temen perder sus fuentes de empleo frente a quienes, afirman, usurpan el nombre de la Unión para acceder a los contratos.