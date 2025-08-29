Voluntad anticipada no atenta contra la vida

La Ley de Voluntad Anticipada que faculta a los notarios como al sector salud para atender el deseo de pacientes inmiscuidos en algún procedimiento clínico de riesgo, podría estarce implementando en un mes en Chiapas.

Así lo explicó Rosario Chacón, presidente del Consejo Estatal de Notarios del Estado, quien dijo ya iniciaron el estudio de la ley que no tendrá precios elevados, pues tiene una vocación humanista y será una herramienta jurídica también para los procedimientos administrativos y judiciales.

Trabajarán en acuerdos inmediatos

Puntualmente dijo que una vez publicada esta legislación, las y los notarios a través del Consejo Estatal de Notarios del Estado deberán trabajar en acuerdos inmediatos para evitar cualquier irregularidad y/o abuso en la entidad.

“Esta Ley es de avanzada y hay que tener calma, esperemos se utilice poco pero seguramente será necesaria desde el lado más humano de las familias y los hospitales”, dijo.

Finalmente pidió a la ciudadanía mantener la calma y entender que no se trata de actos de eutanasia pues no atenta contra la vida de nadie, lo que se aprobó en Chiapas es el respeto a la determinación médica de las y los pacientes.