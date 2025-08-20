Voluntariado asiste a reunión de la Canaco Servytur

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través del Voluntariado “Aliadas por la Paz y la Seguridad del Pueblo”, que preside Sobeida de Aparicio, asistió a la reunión mensual de trabajo y networking denominado “Mujer que Marca el Paso”, evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Tuxtla Gutiérrez (Canaco Servytur).

Luego de la ponencia a cargo de la vicepresidencia de Mujeres Empresarias de Concanaco México, Daniela Martínez Rodríguez, las mujeres empresarias tuvieron la oportunidad de generar un espacio en el que, gracias a la retroalimentación, coincidieron en que Chiapas vive una Nueva ERA, donde el tema de seguridad es relevante para las autoridades actuales y que ha sido manejado con responsabilidad, seriedad y mano firme.

Tal como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP fortalece diariamente estrategias puntuales y claras que han dado como resultado la creación de acciones para fortalecer a Chiapas como una de las entidades que lo tiene todo para invertir, vacacionar y vivir.