Voluntariado donará 42 prótesis de seno

Cuarenta y dos prótesis de seno elaboradas de manera artesanal serán donadas por el voluntariado del IMSS-San Cristóbal de Las Casas, a igual número de mujeres de escasos recursos económicos que han sido intervenidas quirúrgicamente,

Lo anterior fue informado a la prensa por Hilda Urbina Zepeda y Graciela Lugo Reyes, quienes dieron a conocer que el voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) nacional está preocupado porque va en aumento los casos de cáncer de seno en mujeres de toda las edades.

Ante esta situación les hicieron la donación de las 42 prótesis en varias tallas, por lo que están en la mejor disposición de apoyar a las mujeres de bajos recursos con la donación.

Solicitudes

Dio a conocer que varias instituciones están trabajando con ellas, para la recepción de las personas interesadas en recibir este tipo de apoyo y ponen a disposición el número 961-296-3352.

Cabe precisar que el instiuto federal les entrega el material que requieren para que ellas elaboren de manera artesanal las prótesis que serán donadas.

El voluntariado del IMSS-San Cristóbal de Las Casas lo integran personas que por elección propia ofrecen libremente su tiempo, sus conocimientos y su experiencia en beneficio de los demás.